Кипр заблокировал новые санкции Евросоюза в отношении Беларуси. Фото: pixabay.com

Кипр заблокировал новые санкции Евросоюза в отношении тех, кто был причастен к проведению выборов в Беларуси, и тех, кто применял насилие. Об этом сообщает sputnik.by.

Главы МИД Евросоюза согласовали введение санкций. Совет Европы подготовил список белорусских чиновников, которые попадут под ограничительные меры: они не смогут въезжать в страны ЕС, а их активы в Европе будут заморожены. В секционный список попали около 40 человек.

Но стало известно, что против введения санкций выступил Кипр. Данное решение было обусловлено тем, что в свое время Кипр требовал от Евросоюза введения ограничений в отношении Турции. Это было связано с добычей газа в Кипрской экономической зоне Восточного Средиземноморья.

По причине, что Кипр решил не поддержать введение санкций, они не могут быть приняты. Для принятия необходимо согласие всех 27 стран Евросоюза.

Следующий раунд консультаций глав МИД ЕС, на котором обсудят введение санкций, состоится 21 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Страны Балтии ввели санкции в отношении Александра Лукашенко и 29 белорусских чиновников.

В списке невъездных - старший сын президента, представители ЦИК, силовики. (подробности)