В США призывают белорусских властей освободить все тех, кто был несправедливо задержан. Фото: ukrinform.ru

В США призывают белорусские власти освободить всех тех, кто был несправедливо задержан. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинэни, сообщает агентство Интерфакс-Запад.

- В США очень обеспокоены нарушением прав человека, которые продолжаются уже длительные период после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. К нам поступают данные о том, что представителей оппозиции насильственно заставляют покинуть Беларусь, - заявила Макинэни.

Она отметила, что Америка работает с международными партнерами, чтобы привлечь к ответственности всех тех, кто был причастен к насилию.

- Мы призываем освободить тех, кто был задержан в Беларуси без законных оснований, - подчеркнула пресс-секретарь Белого Дома.

И добавила, что выборы в Беларуси не были ни справедливыми, ни честными.

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