В Министерстве юстиций пригрозили административной ответственностью фондам, которые поддерживают участников акций протеста Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве юстиции пригрозили административной ответственностью фондам, которые поддерживают участников акций протеста. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

В Министерстве юстиции отметили, что за последнее время в Беларуси появилось большое количество подобных фондов, которые оказывают поддержку людям, участвующим в акциях протеста. В ведомстве напомнили, что, согласно действующему законодательству, данные фонды необходимо регистрировать. В сообщении, которое размещено на сайте, говорится о том, что если данная процедура не будет выполнена, то деятельность фонда подпадает под административную статью 23.88 - незаконная организация деятельности общественного объединения.

Максимальное наказание по данной статье - штраф в размере до 50 базовых величин (1350 белорусских рублей. - Ред.).

В министерстве подчеркнули, что в незарегистрированных фондах нет механизмов финансовой прозрачности и возможности отследить использование денег, которые поступили. Из-за этого средства могут быть использованы не по назначению.