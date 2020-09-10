Жму STOP: солигорский горняк в знак протеста приковал себя наручниками в шахте

Солигорский горняк в знак протеста приковал себя наручниками в шахте. Фото: vk.com/zdravasol

Известный шахтер, исполнитель гимна «Беларускалия» Юрий Корзун проводит 10 сентября одиночную акцию протеста с политическими требования. Солигорский горняк сообщил, что приковал себя наручниками к оборудованию шахты в забое на 1-м руднике на глубине 305 метров.

Он заявил, что отказывается подниматься из шахты до тех пор, пока не начнут выполнять его требования. Это немедленное прекращение похищений и насилия в отношении мирных граждан, «запугивания и увольнения трудящихся», освобождение всех задержанных представителей стачкома предприятия, а также уход с поста президента Александра Лукашенко, сообщает БелаПАН.

Корзун опубликовал фото своего письменного заявления в адрес руководства, а на своей странице в соцсети написал:

- 8 сентября мне исполнилось 42. Всю сознательную жизнь я живу при режиме Лукашенко. Всегда был аполитичен, но сейчас не могу оставаться в стороне.

Горняк также пишет о своем видении происходящего и обвиняет в этом Лукашенко, говорит о геноциде и «попытке возрождения фашизма».

- Остановить правовой дефолт и приступить к мирному диалогу смогут только рабочие предприятий! Больше власть не станет слушать никого! Так заявил лично Лукашенко. Сегодня я делаю свой выбор! - заявил Корзун. - Протест начинаю на рабочем месте в забое, горизонт - 305 метров. Жму STOP! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований.

Солигорский шахтер обратился ко всем рабочим с призывом «уже сегодня сделать правильный выбор в борьбе со злом и беззаконием». Эта запись за три часа набрала уже больше 2 тыс. лайков.

Около 10 часов утра стало известно, что горняка подняли на поверхность принудительно, разрезав наручники. Мужчину отвезли в местную больницу.