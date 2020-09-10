Лукашенко представил Андрея Шведа в должности генерального прокурора. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 10 сентября посетил Генеральную прокуратуру. Он лично представил сотрудникам нового прокурора Андрея Шведа. Об этом сообщили в БелТА.

- Под руководством Шведа был создан и функционирует Госкомитет судебных экспертиз. Его жизненный путь, который он получил в процессе своей работы, - это прекрасный пример подготовки тех кадров, которые должны управлять страной, - заявил Лукашенко.

Что касается Александра Конюка, который ранее возглавлял Генпрокуратуру, то Лукашенко назвал его преданным и искренним.

- Он всей своей жизнью сумел это доказать. Его особая страница - Афганистан. Когда с должности судьи я его назначил генеральным прокурором, то в этом очень большую роль сыграла именно афганская его страница. Тот, кто прошел Афганистан, побывал там, просто не может быть плохим человеком. Я именно из этого исходил. Должен сказать, что Конюк никогда не сделал тех шагов, из-за которых я бы мог пожалеть о его назначении, - подчеркнул глава государства.

Напомним, что 9 сентября Лукашенко снял с должности Генерального прокура Александра Конюка.