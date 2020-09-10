Лукашенко: Власть дается не для того, чтобы я взял ее, бросил и отдал. Меня народ не для этого избрал

Лукашенко заявил, что в середине 90-х власть валялась в грязи. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 10 сентября приехал в Генеральную прокуратуру и лично представил в должности нового генпрокурора Андрея Шведа. Об этом сообщили в БелТА.

Лукашенко обратился к присутствующим в зале сотрудникам и сказал, что «власть дается не для того, чтобы я взял ее, бросил и отдал».

- Хочу сказать по-мужски вам, чтобы не было недосказанности. Да, меня часто упрекают в том, что «он власть не отдаст». И правильно упрекают. Меня же народ избрал не для этого, - заявил президент.

Он также напомнил, что в середине 90-х власть валялась в грязи и о нее вытирали ноги.

- Собственно, как и вас - тех, кто носил погоны. Многие помнят этот период. И мне не хочется, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Никто не посмеет кинуть в грязь власть, - подчеркнул глава государства.

Лукашенко заявил, что никто не сможет его нагнуть или наклонить. И добавил, что если люди в погонах хотят его поддержать, то могут встать рядом. Но если подобного желания нет, то лучше просто не предавать. Он посоветовал просто «уйти в сторону, не мешать, не поститься и не хайповать».

Глава государства рассказал, что был готов еще задолго до выборов к тому, что «подобную заварушку могут подкинуть».

- Если вы подумали, что я власть эту держу посиневшими руками и ради себя, то очень меня разочаруете. Я уже сказал россиянам, которые не очень в теме: рано или поздно власть эту другие возьмут, но это произойдет законно и не под давлением улицы, - отметил Лукашенко.

И добавил, что он не призывает нарушать законы для того, чтобы спасти страну от «нашествия».

- Беларусь не должна повторить варианты Ливии, Сирии и Украины. Призываю вас действовать по закону. И помните, что вы такие же граждане, как и президент. У вас, как и у меня, есть дети. И это вам жить в этой новой Беларуси, - подытожил Лукашенко.