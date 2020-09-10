«Все равно вывезут: живой или по частям». Колесникова написала заявление в СК и рассказала, как ее пытались выдворить из Беларуси

Колесникова написала заявление в СК Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В штабе экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико рассказали о том, что задержанная Мария Колесникова написала заявление о возбуждении уголовного дела. 10 сентября адвокат Людмила Казак передала в Следственный комитет заявление Колесниковой, адресованное главе СК Ивану Носкевичу.

Колесникова письменно рассказала обо всем произошедшем 7 - 8 сентября, заявила о ее похищении неизвестными, психологическом давлении, угрозах убийством, попытке насильно выдворить ее из страны.

В заявлении Мария приводит конкретные имена и должности сотрудников КГБ и ГУБОПиК, которые оказывали на нее давление. В отношении этих сотрудников Колесникова требует возбудить уголовные дела за «Похищение человека», «Незаконное лишение свободы» и «Угрозу убийством».

- Заявлялось, что, в случае если я добровольно не покину территорию Беларуси, меня все равно вывезут: живой или по частям, - пишет в своем заявлении Колесникова. - Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы.

Мария рассказала, что ей надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу, с применением силы пытались выдворить из страны.

Напомним, Мария Колесникова на границе порвала паспорт, чтобы остаться в Беларуси.