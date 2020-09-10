Лукашенко заявил, что Беларусь должна уже в ближайшее время вернуться к безопасному периоду. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 10 сентября посетил Генеральную прокуратору, где представил в должности нового генпрокурора Андрея Шведа. Президент заявил, что Беларусь уже в ближайшее время должна вернуться к безопасному периоду. Об этом сообщили в БелТА.

- Сегодня непростой период в Минске, который мы переживаем. Я бы даже назвал его острым. И все это, наверное, впервые в истории нашего государства. Но многие же со мной не согласны. Они вспоминают середину 90-х. Помнят многие, когда переворачивали автомобили и на дорогах их сжигали. Но тогда действительно десятки тысяч на улицы выходили. И было же все понятно: кушать нечего было, да и детей кормить тоже было нечем, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что не видит активности прокуратуры, которая бы соответствовала данному сегодняшнему периоду. По словам президента, активность должна быть направлена на то, чтобы сохранить страну, ее независимость и безопасность.

- Беларусь должна уже в ближайшее время вернуться к безопасному периоду. Он был совсем недавно, и он характерен для нашей страны. Это же просто ее имидж, - подчеркнул глава государства.

Лукашенко отметил, что сотрудники прокуратуры должны стоять на страже закона.

- Всякие там Координационные советы и прочие организации. Уже и Конституционный суд, и генеральный прокурор дали в свое время оценку этим действиям. А вы должны давать не только правовую оценку, но и задействовать более острые и мощные меры реагирования на подобные действия, - заявил глава государства.