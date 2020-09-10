Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 сентября 2020 года: еще 189 человек заболели COVID-19, умерли за сутки - 6

Стало известно, сколько человек в Беларуси заразились COVID-19 на 10 сентября 2020 года.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В четверг, 10 сентября, пресс-служба Минздрава Беларуси сообщила обновленные данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
В республике продолжают регистрироваться случаи нового инфицирования, за прошедшие сутки «ковид» диагностирован еще у 189 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии в Беларуси составило 73 тысячи 591 заболевший.
- В то же время растет и число переболевших коронавирусом. В четверг, 10 сентября, еще 204 пациентов выписали домой. За все время выздоровели и были выписаны 72 тысячи 203 человека, - добавили в Минздраве.
За последние дни практически в два раза увеличилось и количество проводимых тестов на коронавирус. Если 8 - 7 сентября в лабораториях делали по 5 тысяч исследований в сутки, то 10 сентября за сутки было сделано 12 тысяч 666 тестов.
К сожалению, Минздрав назвал и новые данные по смертности - еще 6 человек скончались от коронавируса. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 732 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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