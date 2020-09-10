«Нарушил требования по охране труда». На «Беларуськалии» прокомментировали протест шахтера

На «Беларуськалии» прокомментировали протест шахтера Фото: Архив "КП"

На предприятии «Беларуськалий» прокомментировали протест шахтера, который приковал себя наручниками на глубине более 300 метров. В администрации предприятия заявили, что 10 сентября после окончания рабочей смены в 6.15 машинист горновыемочных машин рудника 1РУ Юрий Корзун отказался покинуть рабочее место на горизонте 305 метров.

На предприятии заявили, что своим действиями горняк нарушил требования по охране труда, поэтому горноспасатели приняли «меры по выводу работника из шахты».

- Этот случай произошел на участке по добыче технической соли в период подготовки комплекса к работе и не повлиял на производственный процесс, - отметили в официальном телеграм-канале «Беларуськалия».

Напомним, шахтер Корзун выдвинул политические требования и отказался подниматься из шахты до начала из выполнения. Но наручники обрезали и подняли горняка на поверхность принудительно.