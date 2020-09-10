«Оснований не имеется»: СК отказался проводить проверку и возбуждать уголовные дела по фактам задержания журналистов

СК посчитал, что сведения о задержании журналистов - "абстрактные". Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 27 августа на освещении несанкционированных мероприятий силовиками были задержаны 47 журналистов различных СМИ. У репортеров проверили документы, попросили удались фото и почти всех отпустили. Но на четверых корреспондентов, отказавшихся удалить фото с телефона, составили протоколы за участие в несанкционированной акции и оставили в ИВС до суда. Тогда же из Беларуси был депортирован журналист Швеции Пол Хансен, ему на 5 лет запретили въезд в республику.

По всем данным фактам БАЖ направил обращение в Следственный комитет, 10 сентября был получен отрицательный ответ. Следственный комитет отказал в проведении проверки и возбуждении уголовных дел.

- Изложенная в обращении информация по сути носит абстрактный характер, в связи с чем оснований для проведения Следственным комитетом проверок и принятия решений в порядке, установленным Уголовно-процессуальным кодексом, не имеется, - сообщается в ответе от имени начальника отдела по работе с обращениями граждан Центрального аппарата СК.

Однако там же сообщается, что копию заявления СК направил в МВД, где, вероятно, организуют рассмотрение. В ведомстве также выразили заявителям признательность за активную гражданскую позицию в сфере укрепления законности и правопорядка в Беларуси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Милиция Минска не располагает информацией о задержании Максима Знака.

«У ГУВД такой информации нет», - сказала официальный представитель ГУВД Наталья Ганусевич (подробности).

«Они что - преступники, которых надо держать за решеткой?». Родственники задержанных спасателей ОСВОД второй день дежурят на Окрестина.

В чем обвиняют спасателей и когда состоится суд - до сих пор неизвестно (подробности).

«Обращались нормально. Но как теперь работать?»: журналисты «Комсомолки», TUT.BY и БелаПАН вышли на свободу с Окрестина.

Шестерых журналистов разных медиа аплодисментами встретили их коллеги, друзья и родные. Они провели трое суток в заключении (подробности).