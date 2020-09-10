«Беларусбанк» приостановил выдачу кредитов на жилье по указу №240 Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

10 сентября стало известно о том, что Беларусбанк приостановил выдачу льготных кредитов на строительство или реконструкцию жилья по указу №240. Имеется в виду кредитование с жилищной субсидией, предусмотренной указом президента №240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

Субсидия выдается на уплату части процентов многодетным семьям, молодым малообеспеченным семьям при рождении ребенка, детям-сиротам.

В контакт-центре банка сообщили, что с 10 сентября принято решение приостановить этот вид кредитования. До какого времени - не известно.

На официальном сайте банка пока не было сообщений на эту тему. Специалисты предполагают, что такое решение связано с ситуацией на валютном рынке Беларуси.

Напомним, за месяц белорусский рубль подешевел примерно на 10%, но в последние дни курс национальной валюты немного укрепился.