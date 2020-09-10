Лукашенко послу России: Встретимся с Путиным и поставим жирную точку в реализации договоренностей

Лукашенко похвалил Мезенцева за работу: "За месяцы вы сделали столько, сколько предыдущие послы не делали за годы". Фото: БелТА.

В четверг, 10 сентября, белорусский президент принял посла России, сообщает БелТА.

Общаясь с Дмитрием Мезенцевым, глава страны подчеркнул значительное сближение России и Беларуси в последний период.

- Буквально в последние дни, может быть, пару недель мы значительно продвинулись в решении накопившихся между Беларусью и Россией проблем и задач. Хотелось бы, чтобы эта динамика сохранилась, - сообщил Лукашенко.

Также президент напомнил о недавнем визите в Минск российской правительственной делегации во главе с премьером Михаилом Мишустиным. Тогда, по словам Лукашенко, были достигнуты «очень хорошие договоренности», и сейчас идет работа над их развитием.

- В ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации данных отношений и договоренностей, чтобы двигаться дальше, - подчеркнул президент республики и добавил: - Конечно, еще будут многие вопросы, всегда будут. Когда идет сотрудничество, появляется немало вопросов, их, конечно, надо решать.

На встрече с послом глава страны напомнил о VII российско-белорусском форуме регионов, который запланирован на конец сентября. Этот съезд Лукашенко назвал трамплином для сближения и реализации договоренностей на уровне предприятий.

На прошедший день рождения Мезенцев подарил Лукашенко книгу с историческими картами белорусских губерний. Фото: БелТА.

Конкретно говоря о работе Мезенцева, Лукашенко заметил продуктивность российского посла: «Буквально за эти месяцы вы сделали столько, сколько предыдущие послы не делали за годы».

В конце встречи Дмитрий Мезенцев поздравил Лукашенко с прошедшим днем рождения и подарил ему первый экземпляр факсимильного издания с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний.

- Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому, - подчеркнул посол.

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