«Два предприятия «отличились» - на работу самоотверженно ходили сотрудники с температурой»: Главврач ЦРБ в Ивацевичах о росте COVID-19

Медики фиксируют рост заболеваемости коронавирусом, это может быть вторая волна пандемии. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Статистика Минздрава демонстрирует рост заболеваемости коронавирусом в Беларуси. В начале сентября ежедневно еще у 150 - 190 человек подтверждается диагноз COVID-19. Как обстоят дела в регионах?

Так в Ивацевичском районе медики констатируют существенный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе в последние недели, сообщил ресурс ivatsevichy.by. Может ли это быть предвестником второй волны «ковида»?

- За последние три дня (Прим.: на 9 сентября) в регионе коронавирус подтвердился еще у 21 пациента. Хотя совсем недавно случаи "ковида" в районе были единичными. Коронавирус не обошел стороной и некоторые предприятия, где сотрудники заражались друг от друга. Две организации отличились тем, что причиной распространения инфекции в коллективах стало то, что сотрудники "самоотверженно" приходили на работу с температурой, - рассказал Василий Юзефович, главврач УЗ «Ивацевичская ЦРБ».

На понедельник, 7 сентября диагноз коронавирус в Ивацевичском районе подтвержден у 72 пациентов, 56 из них находятся на амбулаторном лечении, 16 проходят лечение в стационаре горбольницы в Барановичах. С 15 сентября в регионе намерены приступить к прививочной кампании, вакцинируя население от гриппа и ОРВИ - начнется она раньше, чем обычно.

- Вакцинация существенно снижает риски заболевания ОРИ и гриппом, а также уменьшает риски при микст-инфекции, - считает главврач.

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