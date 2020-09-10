Видеофакт. В Минске у здания МГЛУ студенты спели «Купалiнку» в знак протеста

Студенты белорусских вузов участвуют в акциях несогласия и протестов. Фотоиллюстрация. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ранее «Комсомолка» уже рассказывала о студенческом марше 1 сентября, на котором проходили задержания. И о том, как развивалась ситуация со студентами-активистами в последующие дни.

Так, 4 сентября нескольких студентов Минского лингвистического университета (МГЛУ) задержали за протесты прямо в холле университета. На следующий день, 5 сентября, в поддержку студентов иняза выступили студенты других вузов, и не только в Минске, их также стали задерживать.

В среду, 9 сентября, акции несогласия у МГЛУ продолжились. Несколько десятков студентов вышли к зданию университета с плакатами со строчками из «Ваяцкага марша» - «Мы выйдзем шчыльнымi радамi» и спели «Купалiнку». На одном плакате также были написаны фамилии задержанных студентов - более 20 ФИО - «Герои МГЛУ», написали активисты.

Напомним, что песня «Купалiнка» довольно часто звучит на акциях солидарности и протестах. Например, эту народную песню пели у стен Купаловского театра, а также в сцепке женщин у стен Красного костела, когда протестующих пытался оттеснять ОМОН.

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