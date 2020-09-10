Представители США попросили Минобороны Беларуси о встрече. О чем шла речь?

Белорусские военные подчеркнули, что вмешиваться другим странам во внутренние дела Беларуси недопустимо. Фото: Минобороны.

О том, что по инициативе американской стороны в четверг, 10 сентября, состоялся международный воинский диалог между Минобороны и представителями Соединенных Штатов, сообщила пресс-служба белорусского ведомства.

На встрече белорусскую сторону представил генерал-майор Олег Воинов, начальник Департамента международного военного сотрудничества - помощник главы Минобороны. А представителем Соединенных Штатов выступил временный поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук.

В Минобороны рассказали, что речь шла о военно-политическом положении и обстановке вокруг Беларуси.

- Белорусская сторона довела актуальную информацию о внутриполической ситуации в республике. Также мы выразили обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе и очередным витком так называемой гонки вооружений, - пояснили в ведомстве.

Завершая обмен мнениями, в Минобороны подчеркнули представителям США, что вмешательство иностранных государств во внутренние дела Беларуси недопустимо.

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