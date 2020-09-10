Национальный аэропорт "Минск" оживает, но в сравнении с августом 2019-го пассажиропоток упал на 70,3%

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В сравнении с апрелем 2020 года, пассажиропоток в Национальном аэропорту «Минск» вырос в 8 раз. Сейчас аэровокзал в среднем обслуживает 65 - 75 рейсов в сутки, а в апреле это число не превышало 38.
Число пассажиров, следующих через минский аэропорт, резко снизилось в начале года. Весной в связи с пандемией коронавируса стали массово закрываться границы, отменяться авиарейсы и вводиться карантины. В итоге, в апреле 2020-го спад пассажиропотока в минском аэропорту составил более 93% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го. А число выполняемых рейсов снизилось на 83%.
Однако за спадом последовал рост. Пресс-служба Национального аэропорта сообщает, что уже в мае количество пассажиров в сравнении с апрелем увеличилось на 72% и продолжило расти:
- май: почти 38 тысяч пассажиров;
- июнь: 74 тысячи;
- июль: более 146 тысяч.
В августе 2020-го аэропорт обслужил в 8 раз больше пассажиров, чем в апреле, и в 3 раза больше пассажирских авиарейсов.
Пресс-служба аэропорта отмечает, что сегодня уже 6 иностранных авиакомпаний возобновили полеты в Минск:
- «Иракские авиалинии»;
- «Турецкие авиалинии»;
- «Узбекские авиалинии»;
- немецкая Lufthansa;
- авиакомпания из ОАЭ Etihad Airlines;
- польский авиаперевозчик LOT.
Также в Минск продолжает летать AIR China - эта авиакомпания полеты не приостанавливала.
Объем пассажиропотока вырос в том числе потому, что открылись чартерные программы в Турцию, Египет, Тунис, Албанию, Черногорию и Болгарию.