Минздрав Беларуси убрал из карантинного списка Узбекистан, но добавил 5 стран

Минздрав Беларуси включил 100 стран в карантинный список. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 10 сентября, Минздрав Беларуси обновил информацию по перечню стран, в которых регистрируются случаи заболеваемости коронавирусом. Об этом в официальном телеграм-канале сообщила пресс-служба ведомства.

Так, учтя актуальную информацию по заболеваемости и эпидемиологические риски, из перечня Минздрав исключил Узбекистан. Теперь, возвращаясь из этой стран, 14-дневный карантин не нужен.

Однако есть страны, которые вернулись в карантинный список. На 10 сентября в перечень возвращены Черногория, Испания, Израиль, Андорра и Мальта. В этих государствах и княжестве в последние три недели регистрируется заболеваемость коронавирусом на уровне более 50 инфицированных на 100 тысяч населения.

Всего в карантинном списке на данный момент 100 стран, из стран-соседок Беларуси только Украина.

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