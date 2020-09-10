Подарок Мезенцева Лукашенко: Книга карт 1866 года - земли Беларуси в составе Российской империи

Мезенцев подарил Лукашенко книгу, где Беларусь в составе Российской империи. Фото: БелТА.

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в четверг, 10 сентября, белорусский президент встретился с российским послом, обсуждая взаимодействие двух стран.

Во время визита Дмитрий Мезенцев подарил Александру Лукашенко книгу, поздравляя с прошедшим днем рождения. Видео вручения подарка опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

- Хотел подарить книгу - топографическую карту Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний. Факсимильное издание 1866 года. Ну, это первый экземпляр. Это, действительно, первый экземпляр. И он принадлежит именно вам, - говорит посол, перелистывая страницы.

Лукашенко, улыбаясь, благодарит за подарок, изучает карту.

- Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому, - подчеркнул посол.

Стоимость исторического факсимиле в интернете достигает 3 тысяч долларов. Фото: стоп-кадр | Telegram "Пул Первого".

Что в книге?

Книга, которую посол Мезенцев подарил главе Беларуси, называется «Военно-топографическая карта Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний». Стоимость факсимильных изданий в интернете примерно 3 тысяч долларов. Оригинал, конечно, стоит в разы дороже.

Как сообщается, на страницах книги - карта-трехверстка (Прим.: масштаб три версты в дюйме) и охватывает она все европейские губернии России. Переиздавались карты множество раз - вплоть до начала 1940-х годов.

В чем справедливость границ?

Презентуя историческое издание, как мы писали выше, российский посол заявил, что в книге подтверждается историзм и справедливость границ Беларуси. Так ли это, задался вопросом портал tut.by.

Города, которые по историческим картам находятся в составе белорусских губерний - сегодня не Беларусь. Фото: Издательство "Альфарет".

Витебская губерния, отраженная в подаренных картах, состояла из 12 уездов (Прим.: в 1866-м один из них, Суражский, имперские власти упразднили). Но при этом ряд уездных центров сегодня - города других стран: Динабург (Даугавпилс), Люцин (Лудза) и Режица (Резекне) - города Латвии, а Велиж, Невель и Себеж - в России. Как и в Гродненской губернии, уже не белорусские, а польские - Белосток, Бельск и Соколка. Только все уездные центры Минской и Могилевской губернии располагаются на территории современной Беларуси.

Кроме того, известно, что в конце XVIII века Беларусь лишилась своей государственности в результате разделов Речи Посполитой. И земли ВКЛ отошли под Россию, Пруссию и Австрию. Фактически Беларусь была поглощена Российской империей.

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