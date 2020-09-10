Члену КС Знаку не разрешили в СИЗО передать книгу «Властелин колец» Джона Толкина

Передача состояла из продуктов, личных вещей, бритвы и, собственно, самой книги «Властелин колец». Фото: habr.com

Задержанному 9 сентября и на данный момент находящемуся в изоляторе члену президиума Координационного совета Максиму Знаку сотрудники минского СИЗО №1 отказали в передаче книги английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец», на родном языке писателя. Надежда, жена арестованного, пришла к месту его содержания с передачей, сообщает РИА Новости.

Передача состояла из продуктов, личных вещей, бритвы и, собственно, самой книги «Властелин колец». Принять и передать роман сотрудники изолятора отказали, указав на то, что в СИЗО в наличии имеется своя библиотека с книгами. Как сообщила Надежда, настроение у Максима Знака хорошее, голодовку он пока объявлять не собирается. «Вчера были проведены следственные действия. Сегодня не планируются, насколько я знаю», - рассказала она.

Супруга арестованного выразила надежду, что в понедельник его выпустят. «Надеюсь, его отпустят в понедельник. Сегодня четверг, завтра пятница - будет время, я думаю, подумать для лиц, которые это постановление издавали. И еще раз перечитать, что предполагает 361-я статья. В действиях Максима таких признаков не было», - сказала Надежда собравшимся СМИ.

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