«Если нагадил - восстанови за собственный счет»: по словам Лукашенко, протесты в Минске приводят к погромам

Лукашенко считает, что протестующие устраивают погромы в Минске и должны компенсировать затраты на их ликвидацию. Фото: БелТА.

О том, что протестные акции в Минске приводят к погромам, Александр Лукашенко заявил 10 сентября в Генпрокураторе, представляя нового главу ведомства.

Президент также на встрече с прокурорскими работниками и руководством затронул и актуальную тему общественных протестов, сообщила БелТА. Так, по словам Лукашенко, на ликвидацию последствий беспорядков на улицах Минска необходимы значительные средства. И, по мнению президента, возмещаться затраты должны за счет причинивших ущерб.

- После всех этих погромов на улицах Минска, которые нам обходятся в хорошие деньги, вы знаете, что остается. И тишина. Никто до сих пор об этом не подумал и никто не заплатил, - возмутился президент.

Так как, по словам белорусского президента, ущерб после протестов весомый, то необходимо продемонстрировать, что погромы не будут иметь характер безнаказанности.

- Платить надо. Чтобы люди понимали: если ты нагадил, что-то поломал, пожалуйста, восстанови за собственный счет, - заявил Лукашенко.

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