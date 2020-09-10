Первые результаты переписи населения: 61,2% белорусов считают родным белорусский язык

Среди опрошенных в Беларуси 7 990 719 граждан белорусский язык, в качестве родного указали 4 893 139 респондентов, русский - 3 044 850, украинский - 7 835, польский - 1 383 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В 2019 году в Беларуси проходила перепись населения. 61,2% граждан Беларуси в опросных анкетах указали белорусский язык как родной. Но в быту большинство опрашиваемых общается на русском языке. Эту информацию содержит бюллетень, опубликованный 10 сентября на сайте Белстата.

Специалисты подготовили бюллетень по данным переписи 2019 года. В нём содержатся данные о численности граждан, которые постоянно проживают в Республике Беларусь, его возрастном и половом составах, семейном положении, образовании, национальности, владению языками, заработкам.

Среди опрошенных в Беларуси 7 990 719 граждан белорусский язык, в качестве родного указали 4 893 139 респондентов, русский - 3 044 850, украинский - 7 835, польский - 1 383.

В 1999 году 85,6% граждан назвали своим родным языком белорусский, 14,3% - русский. Через 10 лет 60,8% граждан РБ считали этот язык родным, 37% предпочли русский. В 2019 году 61,2% выбрали белорусский язык, 38,1% - русский.

5 670 330 жителей Беларуси в ходе переписи отметили, что в быту общаются в основном на русском языке. 2 275 243 разговаривают на белорусском.

Опрашиваемыми представителями иных национальностей также указывались различные языки в качестве родных. 684 090 россиян из 706 992 родным назвали русский язык. Но были и 20 256 человек, выбравших белорусский, 481 - украинский, 141 - польский.

В Беларуси проживают 287 693 поляка. Для 156 650 из них язык синеокой стал родным. Русский - для 110 727, польский - для 19 141.

Из 158 656 украинцев родным белорусский язык назвали 13 153 человека, русский - 99 596, украинский - 46 386.

Среди представителей остальных национальностей большая часть указывала русский язык в качестве родного языка. Исключение составили литовцы. Для них родным оказался белорусский язык.

В процентном отношении сельские жители в сравнении с городскими разговаривают на белорусском языке больше. Отдельной графой идёт Минск, в котором 982 084 жителя назвали белорусский язык родным, а 689 115 рассказали, что пользуются им в быту в качестве основного.