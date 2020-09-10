Ночью, с 10 по 11 сентября, возможны сбои при оформлении электронных билетов

Вместе с тем в этот период будет закрыта возможность оплаты электронных проездных документов через платежную систему «Расчет» Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Белорусская железная дорога предупреждает пассажиров про возможные сбои при оформлении и возврате электронных билетов в ночь с 10 по 11 сентября, сообщила пресс-служба БЖД.

«С 21.30 10 сентября по 6.00 11 сентября при оформлении и возврате электронных билетов в системе продажи проездных документов через интернет и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» возможны сбои. Вместе с тем в этот период будет закрыта возможность оплаты электронных проездных документов через платежную систему «Расчет» (АИС ЕРИП) и интернет-банкинг ОАО «АСБ Беларусбанк», - сообщили в пресс-центре.

Связано это с плановыми техническими работами, которые проводит СООО «Белорусские облачные технологии». В БЖД принесли извинения за временные неудобства.

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