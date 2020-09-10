Журналист Дмитрий Семченко, который в августе ушел из президентского пула, задержан

До августа 2020 года задержанный работал на телеканале ОНТ, а также был в президентском пуле. Фото: interfax.by

10 сентября, ближе к вечеру бывшего журналиста ОНТ Дмитрия Семченко забрали милиционеры. Они пришли к нему в квартиру и увезли журналиста с собой, сообщает nashaniva.by.

Супруга Дмитрия Юлия рассказала, что один мужчина был не в форме, а 2-3 человека в масках. В квартире также находился маленький ребенок, но они себя вели корректно. Ребёнка не испугали. Ему отвели пять минут на сборы, а после – повезли во Фрунзенское РУВД. Разъяснили, что забирают Семченко для проверки участия её супруга в несанкционированных акциях.

До августа 2020 года задержанный работал на телеканале ОНТ, а также был в президентском пуле. Но после событий с 9 по 12 августа решил покинуть телеканал посредством увольнения.

В своем инстаграм журналист написал: «Молчать — значит умереть. Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ — понял, что уже никогда не смогу молчать об этом. Иначе буду живым трупом!»

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Они заняли места белорусских телевизионщиков, которые уволились, потому, что хотели делать объективные новости (подробности).