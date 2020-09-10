Провластные партии объединились с оппозиционными с общими требованиями

10 из 15 официально зарегистрированных в Беларуси политических партий провели круглый стол. Фото: NN.by

10 сентября 10 из 15 официально зарегистрированных в Беларуси политических партий провели круглый стол. В результате встречи присутствующими была создана совместная резолюция. Основные требования в чём солидарны все участники переговоров — это остановка насилия, освобождение политзаключенных, а также начало диалога властей с общественностью о проведении новых президентских выборов в течение полугода, сообщает NN.by.

Хочется отметить, что в переговорах круглого стола участвовали не только оппозиционные, но и провластные партии. Под резолюцией подписи поставили представители таких партий как Белорусская социально-спортивная партия, Республиканская партия, Партия труда и справедливости, Социал-демократическая партия Народного Согласия.

Участие в круглом столе не принимали представители таких парий как Коммунистическая партия Беларуси и Либерально-демократическая партия Беларуси.

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В данной инициативе они также говорят о конституционной реформе и экономических трансформациях (подробности).