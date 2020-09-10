Ни в коем случае. Премьер Чехии не хочет встречаться с оппозицией Беларуси

Решение премьера Чехии нашло поддержку у коллег по V4. Фото: stolitsa.ee

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал, что не хочет присутствовать на официальной встрече с представителями белорусской оппозиции, которая должна состояться в рамках Вышеградской четверки. В ней должны были участвовать премьеры Чехии, Польши, Словакии и Венгрии. Это так называемая встреча V4, пишут РИА Новости.

«Ни в коем случае я не хочу делать поспешный шаг, который не будет соответствовать общеевропейской позиции, сыграет на руку белорусской (официальной) пропаганде и, в конце концов, окажется контрпродуктивным», – отметил Бабиш.

Как далее он разъясняет, члены Европейского совета такое решение поддержали. Недавно между ними состоялась видеоконференция. Также решение премьера Чехии нашло поддержку у коллег по V4.

Ранее Лукашенко заявлял, что «Координационный совет – это попытка захвата власти.

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«Никто из нас не знает, когда и как завершится их борьба за свободу, но мы все знаем, кто прав», - подчеркнул он (подробности).