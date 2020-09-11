Из больницы пропал 16-летний Тимур, которого СК назвал участником массовых акций протеста. Фото: поисково-спасательный отряд "Ангел"

Из больницы пропал 16-летний Тимур, которого вызывали на допрос в Следственный комитет по делу о массовых беспорядках. Подросток находился на лечении во 20-й городской детской клинической больнице. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».

Тимур Мицкевич 8 сентября около 14 часов ушел в неизвестном направлении. Особая примета – щурится.

Напомним, что 13 августа 16-летний подросток попал в реанимацию. Его туда доставили из РУВД. У Тимура была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, сломанная челюсть, разорванное небо и повреждение тканей в горле. Какое-то время подросток находился в медикаментозной коме.

В четверг, 3 сентября Тимура увезли на допрос в рамках статьи 293 Уголовного кодекса (Массовые беспорядки – Ред.). Следователи утверждали, что несовершеннолетний активно участвовал в массовых беспорядках и был причастен в нападению на водителя автомобиля МАЗ. Со слов следователей, Тимур виден на записях с камер видеонаблюдения 10 августа, где проходили массовые акции протеста.

Тимуру стало плохо и его их Следственного комитета увезли в больницу. Он был в реанимации, а в день своего исчезновения подростка перевели в обычную палату. Родственники рассказали, что Тимура не собирались выписывать. Как сообщает портал tut.by, на записях с камер видеонаблюдения четко видно, что несовершеннолетний встретился у больницы с девушкой в белом плаще. Мама и медики написали заявление в милицию о пропаже Тимура.