МВФ не выделит Беларуси 940 миллионов долларов для поддержки экономики в ситуации с коронавирусом. Фото: ТАСС

МВФ отказался выделить Беларуси 940 миллионов долларов для поддержки экономики в ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Официальный представитель Международного валютного фонда Джерри Райс 10 сентября на брифинге для журналистов пояснил, что Беларусь еще в марте обратилась к фонду, чтобы обсудить предоставление экстренной помощи, но не было достигнуто соглашение.

- Нам не удалось найти способы для того, чтобы преодолеть разногласия в отношении мер реагирования на нынешние трудности, - сказал Райс.

Он отметил, что речь шла об инструменте для ускоренного финансирования. В его рамках МВФ оказывает помощь тем странам, которые пострадали из-за ситуации с коронавирусом.

- Подобный финансовый механизм не содержит жестких условий. Но, для того чтобы ими воспользоваться, необходимы гарантии так называемой прозрачности и принятия соответствующих политических мер, чтобы обеспечить использование финансовых средств на борьбу с коронавирусом, - сообщил официальный представитель МВФ.

По словам Райса, страны, которые хотят получить помощь, должны были предпринимать соответствующие меры по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Эта процедура для всех стран стандартная.

Напомним, что на 11 сентября в Беларуси заболели коронавирусом 73 591 человек.

В марте белорусское правительство и Нацбанк обсуждали с МВФ выделение финансовой поддержки в размере до 940 миллионов долларов.