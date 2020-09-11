Белстат: За 20 лет население Беларуси сократилось почти на 631,8 тысячи человек

В Белтстате рассказали, что за 20 лет население Беларуси уменьшилось на 631,8 человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Белорусском статистическом комитете рассказали, что, по данным переписи населения, которая проходила в 2019 году, за 20 лет население Беларуси сократилось на 631,8 тысячи человек. А вот городских жителей стало больше. Данная информация содержится в бюллетене, который размещен на сайте Белстата.

Данные говорят о том, что в 1999 году в Беларуси проживало 10 миллионов 45 тысяч 237 человек. В 2009-м - 9 миллионов 503 тысячи 807 жителей, а в 2019-м - 9 миллионов 413 тысяч 446 человек.

Число людей, которые проживают в городах, выросло: с 6 миллионов 961 тысячи 516 в 1999-м до 7 миллионов 299 тысяч 989 человек в 2019-м. А вот количество жителей сельской местности сократилось почти на 970 тысяч человек: с 3 миллионов 83 тысяч 721 до 2 миллионов 113 тысяч 457.

Во всех областях Беларуси заметно сокращение численности населения.

В Витебской области количество жителей уменьшилось на 241 тысячу 430 человек: с 1 миллиона 377 тысяч 161 до 1 миллиона 135 тысяч 731.

В Брестской - на 136 тысяч 980 человек: с 1 миллиона 485 тысяч 95 до 1 миллиона 348 тысяч 115.

В Гомельской - на 156 тысяч 571 человек: с 1 миллиона 558 тысяч 83 до 1 миллиона 388 тысяч 512 человек.

В Гродненской - на 158 тысяч 362 человека: с 1 миллиона 185 тысяч 178 до 1 миллиона 026 тысяч 816.

В Минской число жителей уменьшилось на 87 тысяч 392 человека: с 1 миллиона 558 тысяч 632 до 1 миллиона 471 тысячи 240.

В Могилевской области -на 188 тысяч 770 человек: с 1 миллиона 213 тысяч 521 до 1 миллиона 24 тысяч 751.

А вот в Минске наблюдается стабильный прирост. Если в 1999 году в столице проживали 1 680 567 человек, то в 2009 году уже 1 836 808 человек. А в 2019-м в Минске насчитывалось уже более двух миллионов человек.