Под Ганцевичами перевернулся автомобиль: 36-летняя женщина вылетела из салона и погибла. Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Под Ганцевичами 9 сентября произошла авария. Автомобиль марки "Ситроен" перевернулся. В результате чего 36-летняя женщина, которая находилась на заднем сиденье и не была пристегнута, вылетела из салона и погибла. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

- За рулем машины находился 35-летний водитель. Совершая обгон, он в какой-то момент не справился с управлением и съехал в кювет. Там автомобиль перевернулся, - рассказали в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

В аварии погибла 36-летняя женщина, которую выбросило из салона автомобиля, после того как он опрокинулся. Спасти ее не успели. Женщина в машине не была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель и второй пассажир не пострадали.

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