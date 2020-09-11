В мире число заразившихся коронавирусом превысило 28 миллионов человек Фото: Павел МАРТИНЧИК

Число заразившихся коронавирусом в мире уже превысило 28 миллионов человек. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на американский Университет Джонса Хопкинса.

- Уже более 28 миллионов 47 тысяч 828 человек в мире заразились коронавирусом. Более 906,1 тысячи человек не смогли победить инфекцию и скончались. Выздоровели 18 миллионов 849 тысяч 981 человек, - сообщили в Университете Джонса Хопкинса.

В лидерах по числу заразившихся коронавирусом по-прежнему остаются США. У них было выявлено 6 миллионов 395 тысяч 603 случая. Далее следует Индия - 4 миллиона 465 тысяч 863 случая и Бразилия - 4 миллиона 19 случаев 889 случаев.

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