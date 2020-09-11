Виктория Азаренко обыграла Серену Уильямс и вышла в финал US Open. Фото: WTA.

Теперь нашей Вике, которая занимает 27-ю строчку мирового рейтинга, предстоит финал знаменитого турнира, где она сразится с 9-й ракеткой, японкой Наоми Осакой.

Накануне Виктория Азаренко впервые на турнире «Большого шлема» обыграла легенду мирового тенниса Серену Уильямс, которая занимает 8-ю строчку мирового рейтинга. Напомним, турнир проходил 10 сентября в Нью-Йорке.

Поединок Азаренко и Уильямс длился почти два часа. Виктория обыграла американку со счетом 1:6, 6:3, 6:3.

Напомним, Виктории Азаренко 31 год, в конце 2016 года спортсменка родила сына Лео. Японке Наоми Осака, с которой Виктория встретится в финале Открытого чемпионата США по теннису, 22 года.