«Хозяин квартиры включил газ и закурил»: в Бешенковичах произошел взрыв газовоздушной смеси

В Бешенковичах произошел взрыв газовоздушной смеси. Фото: телеграм-канал СК

В Бешенковичах 10 сентября на втором этаже многоквартирного дома произошел взрыв газовоздушной смеси. Сотрудники Следственного комитета выясняют детали случившегося. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

- Хозяин квартиры включил газ и пошел курить в санузел. Произошел взрыв. Мужчина в доме находился один. В результате взрыва было повреждено оконное стекло, - рассказали в СК.

Мужчину оперативно госпитализировали.

Сотрудники СК осмотрели место случившегося. Были изъяты предметы, которые необходимы для проведения экспертиз. Также были опрошены соседи и сожительница 56-летнего мужчины.

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