СК отказал Павлу Латушко в возбуждении уголовных дел по фактам насилия

СК отказал Павлу Латушко в возбуждении уголовного дела по фактам насилия. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Обращение Павла Латушко поступило в СК 26 августа.

- Поскольку в вашем обращении отсутствуют сведения о конкретных преступлениях, пострадавших лицах и иных обстоятельствах, оснований для проведения Следственным комитетом проверки непосредственно по данному обращению и принятия решений в порядке, установленным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь не имеется, - написано в ответе СК.

Кроме того, в СК уточнили, что по поступающим сообщениям и заявлениям граждан о незаконном применении сотрудниками правоохранительных органов физической силы и специальных средств проводятся проверки.

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