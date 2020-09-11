В Бресте автомобиль поехал на красный свет и сбил пятилетнюю девочку на пешеходном переходе Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Бресте автомобиль поехал на красный свет и сбил пятилетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в БелТА.

- Инцидент произошел 10 сентября. За рулем автомобиля находился 33-летний мужчина. На регулируемом перекрестке он поехал на запрещающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе пятилетнего ребенка. Мама шла следом за девочкой, - рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Ребенок получил травмы и был доставлен в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под Ганцевичами перевернулся автомобиль: 36-летняя женщина, которая находилась на заднем сиденье непристегнутой, вылетела из салона и погибла.

Водитель автомобиля и второй пассажир не пострадали. (подробности)

Автомобиль в Минске на пешеходном переходе сбил 10-летнего ребенка.

Девочка доставлена в больницу. По предварительным данным, у нее закрытая черепно-мозговая травма легкой степени. (подробности)