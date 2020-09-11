Возле Минского областного суда, где начался суд по забастовке на «Беларуськалии», задерживают людей. Фото: телеграм-канал "Мотолько помоги".

В пятницу, 11 сентября, в Минском областном суде разбирают законность забастовки на «Беларуськалии».

До начала судебного заседания возле здания на Свердлова, 3 в Минске стали собираться люди. Вскоре начались задержания.

По информации телеграм-канала «Мотолько помоги», задержано уже несколько человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нарушил требования по охране труда». На «Беларуськалии» прокомментировали протест шахтера

Горноспасатели приняли «меры по выводу работника из шахты» На предприятии «Беларуськалий» прокомментировали протест шахтера, который приковал себя наручниками на глубине более 300 метров. В администрации предприятия заявили, что 10 сентября после окончания рабочей смены в 6.15 машинист горновыемочных машин рудника 1РУ Юрий Корзун отказался покинуть рабочее место на горизонте 305 метров [продолжение здесь]