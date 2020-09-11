Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию Фото: Павел МАРТИНЧИК

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию. Ее поддержали председатель БАЖ Андрей Бастунец и генеральный секретарь организации «Репортеры без границ» Кристов Делуар. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

- Мы призываем ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию, чтобы они могли засвидельствовать нарушение законодательства в отношении журналистов, - сказала Алексиевич.

Напомним, что ранее Светлана Тихановская также призвала ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию, чтобы прекратить нарушение прав человека.

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