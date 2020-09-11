С 10 сентября Беларусбанк полностью приостановил выдачу потребительских кредитов

Получить кредит становится все труднее: банки замораживают кредитование
Фото: Надежда БУТОВИЧ
До недавнего времени взять в Беларусбанке потребительский кредит можно было под 13,35%. Однако с 10 сентября этой возможности больше нет. Информации об этом на сайте банка мы не нашли, однако в банке ее подтвердили.
- Да, действительно, с 10 сентября выдача потребительских кредитов приостановлена полностью. Информацией ни о причинах, ни о сроках приостановки мы не обладаем, - прокомментировали резкое нововведение в представители дного их ведущих белорусских банков.
Ранее стало известно о том, что Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на жилье по указу №240.
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