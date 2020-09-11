Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 сентября 2020 года: еще 193 новых случая коронавируса за сутки и 6 умерших

Минздрав Беларуси сообщил, сколько человек заразились коронавирусом на 11 сентября 2020 года.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В пятницу, 11 сентября, пресс-служба Минздрава сообщила новую статистику по заболеваемости коронавирусом в Беларуси. Вирус COVID-19 подтвердился еще у 193 человек.
Таким образом, с начала пандемии в Беларуси коронавирусом заразились 73 тысячи 784 человека.
- За последние сутки выздоровели и были выписаны 166 пациентов, - сообщили в Минздраве статистику по выздоровевшим.
Всего же «ковидом» в Беларуси переболели и были выписаны 72 тысячи 369 человек.
Продолжают медики проводить тестирование - еще 11,599 тысячи тестов проведено за сутки. А с начала пандемии - более 1,62 миллиона тестов на коронавирус.
К сожалению, в Минздраве сообщили и о еще 6 умерших от коронавируса больных. Всего же с начала распространения COVID-19 в Беларуси скончались 738 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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