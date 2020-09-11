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Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 сентября 2020 года: еще 193 новых случая коронавируса за сутки и 6 умерших

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 сентября 2020 года
Надежда БУТОВИЧ
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Минздрав Беларуси сообщил, сколько человек заразились коронавирусом на 11 сентября 2020 года.

Минздрав Беларуси сообщил, сколько человек заразились коронавирусом на 11 сентября 2020 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 11 сентября, пресс-служба Минздрава сообщила новую статистику по заболеваемости коронавирусом в Беларуси. Вирус COVID-19 подтвердился еще у 193 человек.

Таким образом, с начала пандемии в Беларуси коронавирусом заразились 73 тысячи 784 человека.

- За последние сутки выздоровели и были выписаны 166 пациентов, - сообщили в Минздраве статистику по выздоровевшим.

Всего же «ковидом» в Беларуси переболели и были выписаны 72 тысячи 369 человек.

Продолжают медики проводить тестирование - еще 11,599 тысячи тестов проведено за сутки. А с начала пандемии - более 1,62 миллиона тестов на коронавирус.

К сожалению, в Минздраве сообщили и о еще 6 умерших от коронавируса больных. Всего же с начала распространения COVID-19 в Беларуси скончались 738 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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