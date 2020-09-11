Беларусь хочет восстановить транспортное сообщение с Россией. Фото: Оксана БРОВАЧ

Напомним, из-за пандемии коронавируса сейчас невозможно добраться из Минска в Москву на поезде или самолете.

Но Беларусь уже подготовила предложения по восстановлению транспортного сообщения с Россией, сообщает belta.by.

Теперь предстоит обсудить эти предложения с российской стороной, выяснив ее реакцию. В первую очередь предложения белорусской стороны касаются возвращения авиаперелетов.

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