Лукашенко, посещая Академию наук: В Беларуси ни одно важное решение без ученых не принимается

Александр Лукашенко заявил, что всегда советуется с научным сообществом. Фото: БелТА.

В пятницу, 11 сентября, глава республики посещает Национальную академию наук, проинформировало БелТА. Здесь Александр Лукашенко выступил перед белорусскими учеными. И, начиная свою речь, подчеркнул, что ученые - это умнейшие люди, которые смотрят на происходящее «с высоты своих глубинных знаний».

- В республике ни одно важное решение не принимается без вашего участия. Именно поэтому я, как президент, регулярно встречаюсь с научным сообществом и всегда с вами советуюсь. Все мы знаем, что развитие науки определяет будущее. Причем будущее не только отдельного государства, но и всего человечества, - заявил президент Беларуси.

Затем, обращаясь к представителям научной сферы, Лукашенко выразил уверенность, что предложения и идеи белорусских ученых станут основой для программы по развитию Беларуси на будущую пятилетку, которая будет определяться также и на Всебелорусском народном собрании (пройдет в декабре 2020-го или в январе 2021 года. - Ред.).

- Я очень хочу, чтобы вы не просто подключились к разработке новой пятилетней программы и прогноза развития нашего государства. Я хотел бы, чтобы предложения наших ученых стали фундаментом этой программы. Чтобы она была реальной и выполнимой. Это главное, почему в этот период я в стенах нашей Академии наук, - подчеркнул Лукашенко.

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