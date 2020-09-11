Стала известна точная дата поездки Лукашенко в Россию

Лукашенко полетит в Москву на встречу с Путиным 14 сентября. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Стала известна точная дата, на которую назначен визит белорусского президента в Россию для встречи с Владимиром Путиным.

В пятницу, 11 сентября, в Кремле назвали точную дату встречи двух президентов, информирует ТАСС. До этого несколько раз визит анонсировался неопределенным - «в ближайшее время». Правда, пресс-секретарь главы РФ однозначно пояснял «точно не 13 сентября». И, действительно, деловой визит определили на начало новой рабочей недели. В понедельник, 14 сентября, Лукашенко ждут представители и глава Кремля для решения актуальных вопросов.

Что будет обсуждать Путин с Лукашенко?

Вероятно, как анонсировалось ранее, вопрос рефинансирования белорусского госдолга перед Россией, актуальную поствыборную ситуацию в Беларуси, вопросы взаимосотрудничества двух стран.

- Будет рабочий визит. У Лукашенко будет общение с президентом Путиным, - пояснил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, и добавил, что все же по итогам встречи подписание каких-либо документов не запланировано.

Также как и не запланирована пресс-конференция по итогам президентских переговоров.

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