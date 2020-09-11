Представитель Ватикана летит в Беларусь на встречу с Макеем Фото: Павел МАРТИНЧИК

На встречу с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем прилетает представитель Ватикана.

11 - 14 сентября состоится рабочий визит в Республику Беларусь секретаря по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола, архиепископа Пола Ричарда Галлахера, сообщает mfa.gov.by.

Известно, что на вторую половину дня 11 сентября в Министерстве иностранных дел запланирована встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с архиепископом Ричардом Галлахером.

Какие еще встречи запланированы в рамках рабочего визита в Беларусь - пока не сообщается.

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