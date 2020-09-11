Экс-главе президентского пула журналистов ОНТ дали 15 суток

Экс-главе президентского пула журналистов ОНТ Дмитрию Семченко дали 15 суток. Фото: interfax.by.

Напомним, журналиста Дмитрия Семченко, который в августе ушел из президентского пула, задержали 10 сентября. Вечером к нему домой приехала милиция и увезла в РУВД. Ему отвели пять минут на сборы.

Ночь он провел в ИВС на Окрестина.

Днем 11 сентября Дмитрия Семченко судили в суде Фрунзенского района за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщает tut.by.

Оказалось, Дмитрий был на митинге в свое рабочее время, еще будучи начальником президентского пула.

В итоге Дмитрию Семченко, который работал на ОНТ с 2009 года, дали 15 суток административного ареста.

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На телеканале он работал с 2009 года, является лауреатом Национального телевизионного конкурса «Телевершина», многочисленных конкурсов различных министерств и ведомств [продолжение здесь]