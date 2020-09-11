Экс-главе президентского пула журналистов ОНТ дали 15 суток

Экс-главе президентского пула журналистов ОНТ Дмитрию Семченко дали 15 суток. Фото: interfax.by.
Напомним, журналиста Дмитрия Семченко, который в августе ушел из президентского пула, задержали 10 сентября. Вечером к нему домой приехала милиция и увезла в РУВД. Ему отвели пять минут на сборы.
Ночь он провел в ИВС на Окрестина.
Днем 11 сентября Дмитрия Семченко судили в суде Фрунзенского района за участие в несанкционированном массовом мероприятии, сообщает tut.by.
Оказалось, Дмитрий был на митинге в свое рабочее время, еще будучи начальником президентского пула.
В итоге Дмитрию Семченко, который работал на ОНТ с 2009 года, дали 15 суток административного ареста.
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