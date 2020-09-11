Лукашенко ученым о молодежи: Детей тащат улицы, они наивно верят, что ради «светлого будущего» необходимо разрушить настоящее

Лукашенко ученым о молодом поколении: "Они не могут знать невзгод лихих девяностых". Фото: БелТА.

«Комсомолка» уже сообщала о том, что в пятницу, 11 сентября, глава республики посещает с визитом НАН Беларуси.

С учеными Александр Лукашенко решил поговорить о молодом поколении. С сожалением президент заметил, что среди молодежи есть пребывающие в неведении насчет недавней истории.

- Они не могут знать всех невзгод лихих 90-х. Хотя об этом могли бы им рассказать родители, да и мы тоже... Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего даже необходимо разрушить настоящее, разделить людей на правильных и неправильных, угробить экономику, отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости, - сокрушался глава республики.

Здесь Лукашенко заметил, что в жизни нельзя отмотать события, как «ролик из интернета». И, по мнению президента, чтобы сделать правильные выводы, достаточно посмотреть на страны, прошедшие «через горнило цветных революций»:

- Остались в состоянии тлеющих конфликтов или, что еще страшнее, гражданской войны. Отрезвление наступает всегда. Главное, чтобы не было поздно, - добавил Лукашенко.

Лукашенко нацелил ученых на наставничество, чтобы привлечь молодежь в науку. Фото: БелТА.

Продолжая тему, президент подчеркнул, что среди главнейших задач белорусской науки должны быть преемственность и привлекательность для молодежи.

- Не будет преемственности, будем по-бандитски ломать, а потом заново строить - это просто глупость, - уверенно заметил он и предложил подумать, как сделать научную сферу более привлекательной для молодого поколения.

Для этого, по мнению Лукашенко, уже сделано немало: программа «Университет 3.0», технопарки для инновационного предпринимательства, отраслевые лаборатории на предприятиях и холдингах, президентские гранты и стипендии и так далее. Однако необходим и «институт наставничества».

- Я всегда говорил ученым: вы только тогда станете великими, если после себя оставите десяток таких, как вы, которые продолжат то, что вы начали, - пояснил Лукашенко и уточнил, что необходимо региональное развитие научной деятельности. - Создавать в областных и районных городах больше условий для работы ученых.

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