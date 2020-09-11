В Европарламенте 15 сентябре будут обсуждать ситуацию в Беларуси

В Европарламенте и ПАСЕ вновь обсудят ситуацию в Беларуси. Фото: pixabay.com.

В следующий вторник, 15 сентября, чиновники Европарламента намерены обсудить текущую поствыборную ситуацию в Беларуси, сообщило БелаПАН со ссылкой на пресс-службу парламента ЕС.

Так, в рамках пленарной сессии Европарламента будет обсуждаться вопрос о ситуации в Беларуси. Участие в прениях примет представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. На эту же дату, 15 сентября, обсуждение белорусской ситуации назначено в ПАСЕ на заседании постоянного комитета.

Среди других повесток заседания Европарламента - тема ситуации в России, а также отравление блогера и политика Алексея Навального, обстановка в Ливане и в Восточном Средиземноморье.

По белорусской теме еврочиновники продолжат обсуждения 17 сентября, тогда же состоится и голосование по резолюции о ситуации в Беларуси.

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