Фото: возле университета в Гомеле провели акцию солидарности с задержанным преподавателем

Студенты поддержали задержанного преподавателя Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Днем 11 сентября возле входа в главный корпус Гомельского государственного технического университета имени Сухого прошла акция солидарности с задержанным накануне преподавателем. Утром кандидат экономических наук, доцент Вадим Бельский стал возле университета с плакатом в поддержку солигорского шахтера Юрия Корзуна, который приковывал себя наручниками в шахте, протестуя против действий власти.

Преподавателя задержали, поэтому студенты решили провести акцию солидарности с ним на большой обеденной перемене. Первым к университету пришел православный священник Владимир Дробышевский. Он держал в руках плакат с третьим законом Ньютона: «На всякое действие возникает противодействие».

Первым с плакатом вышел священник Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Вокруг священника собралась небольшая группа поддержки, затем примкнули многие студенты, некоторые из них вышли с плакатами: «Хватит задерживать наших преподавателей», «Свободу Бельскому». На пике акции собралось около 50 человек.

На пике акции собралось около 50 человек Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Милиция снимала происходящее на видео. После предупреждений о том, что акция незаконна, участники проскандировали «Свободу политзаключенным!» и разошлись, когда перемена закончилась.

Пикет организовали во время большой перемены Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В здание вуза за студентами проследовали несколько сотрудников милиции в форме, а также в гражданской одежде и в масках. Они говорили между собой, что собираются задержать тех, кто был с плакатами.

Пока известно минимум об одной задержанной девушке. Пришли милиционеры и к священнику - он пока на свободе.

Милиция снимала происходящее на видео Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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