PandaDoc о том, что происходит с компанией: счета заблокированы, 4 сотрудника - в СИЗО

На маршах протестах проходят также акции солидарности в поддержку IT и PandaDoc - #SavePandaDoc и #SaveBelarusIT. Фото: Раиса ЮДИНА

Стали известны подробности уголовного дела в отношении сотрудников успешной IT-компании PandaDoc. Об этом пресс-служба компании сообщила в официальном заявлении. Напомним, после обысков 2 сентября в офисе компании в Минске были задержаны 4 сотрудника, которые на данный момент помещены в СИЗО.

- Счета компании заблокированы, притом что к компании на текущий момент нет претензий. Мы не можем выплатить заработную плату более чем 250 сотрудникам, не можем выплатить налоги и отчисления ФСЗН. Поверьте, эти суммы значительно больше сумм, которые фигурируют в деле (Прим.: по данным силовиков, топ-менеджеры компании завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета. Им инкриминируют статью 210 ч. 4 УК Беларуси), - написали представители PandaDoc.

В компании считают, что ситуации с PandaDoc - это юридический прецедент, согласно которому к любой IT-компании, вернувшей НДС, могут прийти и арестовать сотрудников.

- Почему говорим о НДС? Поскольку у самой PandaDoc ничего похищено, то, возможно, речь идет о возврате сумм налоговых вычетов по НДС или о реализации старой техники сотрудникам и третьим лицам. Других вариантов быть не может, так как мы являемся разработчиками единственного продукта для единственного иностранного заказчика, и другой деятельности PandaDoc не ведет, - пояснили в компании.

В заявлении подчеркивается, что в фирме сейчас ищут варианты решения этих проблем и консультируются с юристами.

Сооснователь PandaDoc Микита Микадо ранее открыто высказался о ситуации в Беларуси и предложил помощь силовикам, которые соберутся уволиться из структур и «перейти на сторону добра».

По последним событиям с компанией Микадо также опубликовал свои официальные заявления.

- Какое хищение? Мы частная компания. Прошли аудит месяц назад. Мы в ПВТ. Мы все делали в белую - как и вы это делаете. Все юристы от происходящего приходят в шок, - написал бизнесмен в своем Instagram.

Он призвал представителей IT и не только объединиться против репрессий и подписать петицию на освобождение политзаключенных.

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