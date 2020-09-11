ИМЕНА: «Информация об обысках, сотрудниках в масках не подтвердилась»

О событиях, происходящих 11 сентября в офисе журнала «Имена», рассказали в фейсбуке издания.

- "Имена" продолжают работать. У нас всё хорошо, - написано в сообщении.

По информации издания, в 11.00 11 сентября в здании, где находится офис "ИМЕН", кто-то оставил документ - уведомление УВД администрации Центрального района Минска о необходимости предоставления сведений.

- О существовании этого документа нам стало известно, что интересно, из телеграмм-каналов и СМИ, - сообщают «Имена». - Информация об обысках, сотрудниках в масках не подтвердилась. Из разговора адвоката Екатерины Желтоноги со старшим оперуполномоченным ОБЭП Центрального района стало известно, что в настоящий момент идет проверка деятельности всех благотворительных организаций, а не только "ИМЕН".