Видеофакт. Экшен-погоня ГАИ за бесправниками на «Жигулях» без номеров

Водитель и пассажир, который садился за руль, оказались ранее судимыми братьями. Фото: стоп-кадр | видео МВД.

Пресс-служба МВД в телеграм-канале опубликовала видео погони за бесправниками на улицах Могилева 11 сентября.

Нарушителей на Жигулях-«четверке» сотрудники ГАИ заметили утром на улице Фатина. По требованию они не остановились и попытались скрыться, началась погоня.

Как видно на оперативном видео, "Жигули" преследовали сразу несколько экипажей ГАИ. Водитель не реагировал ни на проблесковые маячки, ни на звуковые сигналы, которые подавали правоохранители. Погоня сопровождалась созданием аварийной обстановки: нарушители, по словам представителя МВД, выезжали на встречную полосу, проскакивали на красный свет.

- В какой-то момент 30-летний водитель и 20-летний пассажир «четверки» даже поменялись местами. Завершилась погоня в одном из дворов - ВАЗ заехал в тупик. В отношении водителя и его четверых пассажиров применялись физическая сила и спецсредства, - подчеркнули в МВД.

Задержанные, которые управляли авто, оказались братьями из Краснопольского района. Водительских прав ни один из них никогда не получал. Оба ранее судимы за кражи, грабежи и автоугоны, привлекались к ответственности за бесправную езду.

Дело направлено на правовую оценку, машина изъята для проверки - она была без госномеров.

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